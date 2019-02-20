Здоровый образ жизни
Правильное и здоровое питание, разумная физическая активность, хороший сон, оптимальный режим труда и отдыха, умение уклоняться от негативных факторов ...
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Правильное питание нужно для того чтобы хорошо работал весь организм, каждая его клеточка, каждый орган.
ЗДОРОВЫЙ СОН И ОТДЫХ
Сон играет важную роль и обеспечивает хорошее здоровье и благополучие на протяжении всей нашей жизни.
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Во время движения активируется кровообращение во всем организме и повышается тонус обмена веществ.
КОНТРОЛЬ ЭМОЦИЙ
Умение контролировать эмоции и находиться в состоянии психологического равновесия.
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Самые распространенные и страшные это курение, наркомания и злоупотребление алкоголем.